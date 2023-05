Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eines der ältesten Gebäude Schifferstadts könnte bald Geschichte sein. Denn das Gasthaus „Zum Ochsen“ soll einem Neubau weichen. Stefano Tedesco will das nicht so einfach hinnehmen. Er kämpft für einen Kompromiss, um ein Stück Stadtgeschichte zumindest in Teilen zu bewahren. Denn die Bürger haben sich für den Erhalt des Eckhauses ausgesprochen. Aber über ihren Willen kann mittlerweile hinweggegangen werden.

„Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr.“ Stefano Tedesco (BfS) schüttelt den Kopf. Dabei geht es ihm nur noch um ein Wort, ein kleines Wort. Abtragen.