In Hochdorf-Assenheim beginnen Ende April (Kalenderwoche 18) umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Gasinfrastruktur in der Straße „Am Bildstock“. Wie das Unternehmen Thüga Netze mitteilt, starten die Arbeiten, die rund sechs Wochen dauern sollen, auf Höhe der Hausnummer 15. Schrittweise soll es dann weiter in Richtung Bahnhofstraße gehen. Thüga Netze erneuert in der Straße sowohl das Ortsnetz wie auch die Gas-Hausanschlüsse. Für die Auswechslung der Gasnetzanschlüsse nimmt das Unternehmen im Vorfeld Kontakt zu den betroffenen Haushalten auf, um die notwendigen Schritte abzustimmen. Während der Sanierung wird die Straße abschnittsweise voll gesperrt. Die Zugänge zu den Häusern bleiben jederzeit möglich, die Zufahrten zu den Grundstücken können jedoch je nach Baufortschritt eingeschränkt sein. Anwohner können sich bei Fragen an Anton Bujupi wenden (E-Mail: rohrbau-pfalz@thuega-netze.de).