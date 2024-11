Während Erdarbeiten ist am Mittwochvormittag eine Gasversorgungsleitung in der Haardtstraße in Bobenheim-Roxheim beschädigt worden, wie die Stadtwerke Frankenthal mitteilen. Dadurch trat Gas aus der Leitung aus. Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte der Stadtwerke Frankenthal waren schnell vor Ort und konnten die Störung laut Stadtwerken in einem mehrstündigen Einsatz beseitigen.