Bei Bauarbeiten in der Neuhofener Straße in Waldsee ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Das sorgte für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach Angaben der Feuerwehr Waldsee wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Die Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Energieversorgers verschlossen das Leck, aus dem Gas strömte. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Auf dem Grundstück am Friedhof werden derzeit im Auftrag der Ortsgemeinde zwei Mehrfamilienhäuser mit Sozialwohnungen gebaut.