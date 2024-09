Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmittag zur Heßheimer Grundschule ausgerückt. Gegen 12.40 Uhr ist bei der Feuerwehr ein Alarm aufgrund von Gasgeruch in der Schule eingegangen. Wie Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Nachmittag mitteilte, mussten alle Schüler sowie das Personal das Gebäude verlassen. Nachdem ein Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises aus Neuhofen Untersuchungen durchgeführt hat, konnte Entwarnung gegeben werden. Thiemo Seibert, Wehrleiter der Feuerwehr VG Lambsheim-Heßheim, berichtet, dass sich der Verdacht nicht bestätigt hat. Es seien mehrere Messungen mit verschiedenen Geräten durchgeführt worden. Dennoch habe man zur Sicherheit Proben ins Labor geschickt, deren Ergebnis noch im Verlauf des Mittwochs feststehen soll.

Bereits am Abend soll deshalb der geplante Elternabend im Schulgebäude stattfinden. In der Zeit des Einsatzes bis zur Abholung durch die Eltern seien die Kinder am Mittwoch an einem Sammelpunkt von Lehrkräften betreut worden. Der Schulbetrieb soll am Donnerstag normal fortgeführt werden. Sollten die Laborproben doch positiv auf Gas reagieren, werde man die Schulleitung rechtzeitig informieren.

An dem Einsatz waren Thiemo Seibert zufolge 22 Einsatzkräfte, sieben Fahrzeuge der Feuerwehr, drei Streifen der Polizei Frankenthal und ein Rettungswagen beteiligt.