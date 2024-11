Günter Reiland aus Otterstadt hat den Schalk im Nacken sitzen: Der Senior präsentiert zum Ende der RHEINPFALZ-Gartenolympiade ein absolutes Schwergewicht – einen mehr als fünf Zentner schweren Kürbis.

Reiland führt in seinen Garten, ein weitläufiges Grundstück in Otterstadt. Dort wächst er: der geschätzt 270 Kilogramm schwere Kürbis. „Ich habe ihn Ende April gepflanzt und vor zwei Monaten gemerkt, dass er sehr groß wird“, berichtet Reiland. Er freut sich an der hellen Farbe des Kürbisses, dessen Sorte ihm nicht bekannt ist. Das kleine Pflänzchen hat er im Frühjahr bei einem befreundeten Rentner gekauft. „Da war es so groß“, sagt Reiland und deutet mit seinen Händen eine Größe von etwa fünf Zentimetern an.

In der Nähe wachsen weitere Kürbisse, ein orangefarbener wiegt etwa 100 Kilogramm. „Ich würde ihn so gerne heben, aber das schaffe ist nicht. Er ist zu schwer“, sagt Reiland, der nicht nur als mehrfacher Gartenolympiade-Gewinner bekannt ist, sondern auch als noch praktizierender Chiropraktiker sowie ehemaliger Betreuer von Spitzensportlern bei unzähligen nationalen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Was er tut, dass sein Gemüse so groß wird, bleibt wie immer sein Geheimnis. Reiland gewann die Gartenolympiade 2021 mit einem 105 Kilogramm schweren Kürbis, zuvor war er mit einer 35 Kilogramm schweren Zucchini erfolgreich. Zucchini liegen ihm: Vor einigen Wochen konnte er eine 20 Kilogramm schwere vorzeigen.

Das diesjährige Kürbis-Prachtexemplar soll einfach in seinem Garten liegenbleiben. Reiland will aber Kerne des rekordverdächtigen Kürbisses aufbewahren – fürs nächste Jahr. „Man muss drei bis vier setzen, damit es etwas wird“, sagt der erfolgreiche Gärtner. Ob er auch dieses Jahr wieder einen Preis bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade abstaubt, entscheidet nächste Woche eine Jury aus Vorsitzenden von Gartenbauvereinen im Speyerer Umland.

Gartenolympiade

Bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade werden Obst, Gemüse und Pflanzen in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“ ausgezeichnet. Wer einen Preis erhält, bestimmt eine Jury aus Gartenbauvereinsvorsitzenden. Der Wettbewerb endet in den kommenden Tagen.