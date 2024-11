Allein der viele Regen in diesem Jahr hat die Butternut-Kürbisse von Theo Nieser aus Waldsee so groß werden lassen. Die größten messen an die 40 Zentimeter und wiegen zwischen 3 und 3,4 Kilogramm.

Normalerweise seien seine Butternuts gut zehn Zentimeter kleiner, schätzt Nieser. „Ich habe die Pflanzen aus den Kürbiskernen vom Vorjahr selbst