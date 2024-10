Ein richtiges Paradies für Kürbisse ist der Garten von Gertrud Seybold aus Speyer. Dabei war ihr Beitrag zur RHEINPFALZ-Gartenolympiade gar nicht so beabsichtigt.

Eigentlich wollte Gertrud Seybold nur drei oder vier Kürbisse aus dem eigenen Garten haben, wie sie berichtet. Also trocknete sie ein paar Kerne aus einem gekauften Hokkaido-Kürbis, den sie vor einigen Monaten zu einer Suppe verarbeitet hatte. Die Kerne steckte sie in den Boden in ihrem Garten.

Was dann passierte, hatte die Speyererin so nicht vorausgesehen: Die Kürbispflanzen wuchsen und wuchsen. „Sie sind überall hingewachsen: in die Rosen und einen Schmetterlingsstrauch, über den Rasen, auf eine Mauer und auf das Schuppendach“, zählt sie auf. Bestimmt 20 Kürbisse seien es geworden. „Man kann fast nicht mehr laufen“, berichtet Seybold. Gedüngt oder besonders gepflegt habe sie die Pflanzen nicht. Es sei nur der Regen gewesen, der den Wachstumsschub verursacht habe. Nach der Ernte will Seybold einige der Kürbisse an Freunde verschenken.

Gartenolympiade

Egal ob dicke Tomaten, lange Bohnen, riesige Bananenstauden oder Äpfel mit lustiger Form – bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto des Erzeugnisses mitgeschickt werden. Auszeichnungen und Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.