Der Topinambur stammt eigentlich aus Amerika, aber er scheint sich auch in Speyer und dem Umland äußerst wohl zu fühlen. Bei Christa Fritsch in Speyer und Helmut Löffler in Harthausen wachsen jedenfalls beeindruckende Exemplare im Garten, mit denen die Hobbygärtner bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade mitmachen.

Christa Fritsch und ihr Mann Toni sind ein eingespieltes Team, wenn es ums Gärtnern geht. „Mein Mann pflanzt und ich jäte das Unkraut“,