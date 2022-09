Nach dem Brand einer Doppelgarage in Heßheim am vergangenen Dienstag hat die Polizei erste Angaben zur Ursache gemacht. Auf Nachfrage hieß es, es werde nach bisherigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Lagerung der Diesel- und Ölkanister sowie Farben, die bei der Löschung des Garagenbrands auch den Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises auf den Plan gerufen hatte, sei zunächst als regulär beurteilt worden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen ermittelt aber derzeit noch in der Sache. „Dabei wird auf jeden Fall auch geprüft, ob sich Hinweise auf eine Umweltstraftat ergeben“, schreibt der Leiter der Pressestelle des Präsidiums, Thorsten Mischler auf Anfrage. Das könne aber einige Wochen dauern. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge unverändert bei 50.000 Euro. Die Summe ergibt sich vor allem aus der Zerstörung der zahlreichen Laptops, die laut Polizei legal in der Garage gelagert wurden.