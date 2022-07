Ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro ist in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 Uhr, durch ein Feuer am Rohbau einer Garage in Mechtersheim in der Robert-Koch-Straße entstanden. Die Garage, die noch ohne Tor war und in der Baumaterial gelagert wurde, befand sich laut Polizei im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Ein Übergreifen der Flammen auf ein anrenzendes Wohnhaus habe verhindert werden können. Warum die Garage in Brand geriet, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.