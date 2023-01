Otterstadt. Der ehemalige Bürgermeister von Otterstadt, Günther Pfadt, wird am heutigen Dienstag 80 Jahre alt. Von der politischen Bühne hat sich der CDU-Politiker vor eineinhalb Jahren zurückgezogen, das Dorfleben prägt er als Senioren- und Kulturbeauftragter weiter.

Pfadt saß seit 1994 im Gemeinderat und war von 1994 bis 2004 Bürgermeister. In seine Amtszeit fiel die 975-Jahrfeier, die den Auftakt für Otterstadts umfangreiches Kulturleben darstellte. Dieses hält dank Pfadt bis heute an. Der Jubilar organisiert in den Reihen „Kulturtupfer“ und „Senioren aktiv“ Konzerte, Ausstellungen und Kabarettabende. Seine Rolle als Kultur- und Seniorenbeauftragter will er solange ausüben, wie es seine Gesundheit zulässt. 2024 – zum Ende der Legislaturperiode – soll aber Schluss sein. Bürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) beschreibt Pfadt als völlig selbstlose, absolut verlässliche Person, die über ein großes Netzwerk verfüge, ein Händchen für junge und alte Menschen sowie einen feinsinnigen Humor habe und allseits beliebt sei.