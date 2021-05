Günther Pfadt (CDU) aus Otterstadt hat aus Altersgründen sein Ratsmandat niedergelegt. Der 78-Jährige gehörte seit 1994 dem Gemeinderat an. Von 1994 bis 2004 war er Bürgermeister von Otterstadt. Pfadt bleibt weiterhin Senioren- und Kulturbeauftragter der Gemeinde. Für die CDU rückt Sascha Buchner in den Ortsgemeinderat nach. Er ist langjähriger Vorsitzender des Elternbeirats der Kita Abenteuerland. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) will Buchner voraussichtlich in der nächsten Ratssitzung am 23. Juni verpflichten und möchte Günther Pfadt in der nächsten möglichen Präsenzsitzung im Kreise des Rats offiziell verabschieden.