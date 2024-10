Der Titelverteidiger betritt den Ring: Günter Reiland konnte bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade bereits drei Mal den Gesamtsieg in der Kategorie „Superlativ“ einfahren. Auch in diesem Jahr legt er die Messlatte wieder hoch – mit einer schweren Zucchini.

20 Kilogramm schwer, 80 Zentimeter Bauchumfang. Das sind die Eckdaten der grün-gelben Zucchini, die in Reilands Garten in Otterstadt gewachsen ist. Er ist ein erfolgreicher Gemüsegärtner: Bei der Gartenolympiade im Jahr 2021 trat er mit einer 30 Kilogramm schweren Zucchini und einem 105 Kilogramm-Kürbis an.

Was er tut, dass das Gemüse so prächtig gedeiht, bleibt Reilands Geheimnis. „Ich hege und pflege es besonders“, sagt der 81-Jährige, lächelt verschmitzt und möchte nicht verraten, was das bedeutet. Die 20 Kilogramm schwere Zucchini will er in sein Wartezimmer legen, damit Kinder damit spielen können. Reiland ist noch als Chiropraktiker aktiv. Er blickt auf jahrzehntelange Erfahrung und reiches Wissen aus der Welt des Sports zurück. Er half Sportlern, bei unzähligen nationalen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften sowie sieben Olympischen Spielen ihre Bestleistungen abzurufen.

Seine Arbeit bereitet ihm Freude – genau wie das Ziehen solcher Zucchini- und Kürbisschwergewichte. Das Rennen ist eröffnet, wer mag es mit Reiland aufnehmen?

Gartenolympiade

Wer bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto mitgeschickt werden. Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.