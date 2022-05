Die Freien Wähler in Böhl-Iggelheim geben für die anstehende Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. Juni, eine Wahlempfehlung ab. In einem Schreiben an ihre Mitglieder rufen sie auf, sich an der Bürgermeisterwahl zu beteiligen und für den amtierende Bürgermeister und CDU-Kandidaten zu votieren: „In den vergangenen fast 16 Jahren konnten unsere Gemeinderats- und Ausschussmitglieder aufgrund der konstruktiven und guten Zusammenarbeit gemeinsam mit unserem amtierenden Bürgermeister Peter Christ viel für unsere Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger erreichen.“ Dies sei eine gute Basis, um anstehende und auch bereits begonnene Projekte wie Westumgehung, Hochwasserschutz, seniorengerechter Wohnraum oder Ausbau des Schulstandorts weiterhin zielgerichtet im Sinne der Böhl-Iggelheimer umzusetzen. Christ strebt eine dritte Amtszeit an. 2014 schaffte er es, 62,3 Prozent der Stimmen zu bekommen. Harald Reichel bekam 37,7 Prozent. Der fordert nun wieder den Amtsinhaber heraus. Hinter Reichel steht die SPD.