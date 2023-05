Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mitglieder der Freien Wählergruppe (FWG) Großniedesheim sollen am 18. November die Auflösung des Vereins beschließen. So kündigt es der kommissarische FWG-Vorsitzende Dirk Hoff-Biederbeck im Amtsblatt der Verbandsgemeinde an.

„Es wäre schön, wenn möglichst viele Mitglieder an dieser letzten großen Versammlung der FWG teilnehmen würden“, schreibt Hoff-Biederbeck. Den Grund für