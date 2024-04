Die FWG Altrip will auch in den kommenden fünf Jahren im Verbandsgemeinderat Rheinauen vertreten sein. Derzeit hat sie in dem Gremium drei Sitze. Am 9. Juni wird gewählt.

Auf der Liste mit 18 Kandidaten stehen neben Altripern auch Bewerber aus Neuhofen. Die Listenplätze sind jeweils doppelt besetzt. Als Ziele formulieren die Altriper Freien Wähler unter anderem den Erhalt von wohnortnahen Schulen, medizinischer Versorgung und Freizeiteinrichtungen, den Ausbau des Glasfasernetzes, die weitere Digitalisierung der Verwaltung, die Förderung und Wertschätzung des Ehrenamts, die Weiterentwicklung der Feuerwehren, den Erhalt der mobilen Jugendarbeit sowie den Ausbau erneuerbarer Energien mit Augenmaß.

Die Liste

1./2. Uwe-Peter Schreiner (alle Altrip, außer wo anders angegeben), 3./4. Alexander Klauer, 5./6. Christian Fuß, 7./8. Nicoletta Ridolfi (Neuhofen), 9./10. Alfredo Ridolfi (Neuhofen), 11./12. Monica Ruiz (Neuhofen), 13./14. Kai Hartmann, 15./16. Fred von der Au, 17./18. Hanna Monachino, 19./20. Norbert Ruttinger, 21./22. José Ruiz (Neuhofen), 23./24. Albert Heel, 25./26. Marzena Darstein, 27./28. Marianne Orth, 29./30. Erika Pederzoli, 31./32. Jan Hager, 33./34. Christoph Geitlinger, 35./36. Kurt Fuß.