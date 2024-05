Mit dem Beigeordneten Bernd Johann an der Spitze ihrer Kandidatenliste geht die FWG Böhl-Iggelheim nach eigenen Angaben in die Kommunalwahl. Am 9. Juni entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente. Die FWG ist im aktuellen Gemeinderat mit vier Sitzen vertreten.

Die Liste

Bernd Johann, Jürgen Ebli, Steffen Melzer, Tobias Schröter, Annette Melzer, Markus Jonas, Nicole Peschke, Claus Lang, Nadja Engelmann, Alfons Schropp, Wolfgang Fink, Klaus Moster, Helga Schropp, Philipp Bauer, Wolfgang Steuer, Gerd Hammer.