Blaublühende Katzenminze, blauweißer Steinquendel und rote Fetthenne – über den Anblick einer buntblühenden Wildstaudenrabatte am Ortsausgang von Rödersheim in Richtung Meckenheim können sich schon bald Verkehrsteilnehmer freuen.

Die FWG Rödersheim-Gronau hat in der vergangenen Woche den Fahrbahnteiler neu bepflanzt. Mit der Aktion soll der Bereich ökologisch aufgewertet werden. „Wildbienen und andere blütenbesuchende Insekten sollen auch im Verkehrsgrün Nahrung finden können“, sagt Artur Krämer von der FWG , der das Pflanzprojekt initiiert hat. Zuvor sei es fast unmöglich gewesen, die Schotterwüste dort von unerwünschtem Bewuchs freizuhalten. Innerhalb einer Stunde setzten Artur Krämer, Norbert Dick, Peter Reiß und Gerhard Umhauer von der FWG 100 mehrjährige Pflanzen in den 24 Quadratmeter großen Fahrbahnteiler. Für das Grün haben die Freien Wähler etwa 400 Euro gespendet. Beratend unterstützt wurden sie vom Bauhof der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Bauhofleiter Olaf Feustel hatte für die Pflanzaktion unkrautfreien Untergrund herangeschafft. „Standort: volle Sonne“, umreißt er die Anforderungen an die von ihm ausgesuchten Stauden. Das Jäten möchte künftig die FWG übernehmen, während der Bauhof für die Bewässerung sorgen werde. Das war an dem sonnigen Tag auch gleich notwendig.