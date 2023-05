Zunächst hat die FWG-Fraktion die Idee einer Bürgerstiftung für Limburgerhof auf die politische Tagesordnung gebracht. Nun hat sie das Thema wieder begraben. Warum eigentlich?

In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats hatten die Freien Wähler beantragt, dass die Sparkasse Vorderpfalz im Haupt- und Finanzausschuss Möglichkeiten vorstellen soll, wie eine Bürgerstiftung gegründet werden könnte. Vertreter der Bank sind dieser Einladung im März gefolgt. Als der Ausschuss nun in der nächsten Sitzung diese Präsentation diskutieren und entscheiden sollte, ob und wie das Thema weiterverfolgt werde, machte die FWG in dieser Sache einen unerwarteten Rückzieher.

„Die Idee war ja nie, dass das eine Sache des Gemeinderats oder eine politische Geschichte sein soll“, erklärte Fraktionssprecherin Monika Bier. Stattdessen habe die Vorstellung dazu dienen sollen, eine positive Grundstimmung zu erzeugen. „Damit wir das als Gemeinde, als politische Gruppierung ideell fördern, mehr aber auch nicht“, sagte sie. Auf politischer Ebene solle das Thema daher nicht mehr behandelt werden.

Denn eine solche Stiftung solle Ehrenamt und Gemeinschaftsgefühl innerhalb einer Kommune fördern und Menschen, die keinem Verein oder einer anderen Einrichtung angehören, Gelegenheit geben, ihrer Gemeinde etwas Gutes zu tun. „Wir als Gemeinderat haben dabei überhaupt keine Funktion. Es müssen sich Bürger finden, falls die Stiftung zum Leben erweckt werden sollte“, erläuterte sie. Dann wäre der nächste Schritt, Spenden zu sammeln und festzulegen, wofür diese ausgegeben werden sollen.

Raymund Kompa (Grüne) verwunderte die überraschende Kehrtwende: „Wir haben jetzt gehört, dass die Bürgerstiftung nichts mit der Verwaltung und nichts mit dem Gemeinderat zu tun haben soll. Wieso haben wir der Bürgerstiftung hier dann so großen Raum gegeben?“, wollte er wissen. Er merkte an, dass es doch auch eine Informationsveranstaltung im Schlösschen getan hätte. Das räumte Bier ein.

Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) schlug vor, das Thema abzusetzen und als erledigt anzusehen. Damit waren die Ausschussmitglieder von CDU, FDP, FWG, Grünen und SPD einverstanden.