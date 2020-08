Die Freien Wähler in Bobenheim-Roxheim wollen, dass Vorgärten im Ort klimafreundlich und nicht mit Schotter, Kies oder anderen Bruchsteinen gestaltet werden. Deshalb stellt die Gemeinderatsfraktion den Antrag, dass die groß- oder ganzflächige Versiegelung in dieser Art verboten wird.

Von einem Negativtrend zum vermeintlich pflegeleichten Schottergarten – vor allem in Neubaugebieten – spricht FWG-Fraktionssprecher Manfred Schärf. Ein Nachteil dieser Außengestaltung sei, dass sich die Steine im Sommer hochgradig aufheizten und die Umgebungsluft zusätzlich erwärmten. Mangels Pflanzen am Haus reicherten sich Staub und Stickstoffdioxid an, und Lärm werde durch den Schotter verstärkt. „Diese Vorgärten sind einfach wert- und leblos, tot“, heißt es im FWG-Antrag. „Sie bieten kein Grün an, und Insekten finden keine Nahrung. Wo Insekten fehlen, gibt es auch keine Vögel.“ Außerdem könne in derart verdichteten Flächen der Regen nicht mehr einsickern.

Die Gemeinde sollte hier eingreifen und Grundstückseigentümern nur wenige Prozentanteile an solchen Steinflächen gestatten, meint die FWG. Das könne im jeweiligen Bebauungsplan festgelegt werden. Die Fraktion fordert außerdem, dass die Eigentümer verpflichtet werden, ihre Schottergärten in Bobenheim-Roxheim zu entsiegeln.

Gartenbesitzer sollen unterstützt werden

„Den Betroffenen könnte man Hilfestellung in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Gärtnereibetrieben zur pflegeleichten Gestaltung ihrer Gärten anbieten“, schlägt Schärf vor. „Kostenlose VHS-Kurse zu diesem Thema könnten auch dazu beitragen, Hausbesitzer davon zu überzeugen, auf eine vollständige Schotterversiegelung zu verzichten.“

Die CDU-Fraktion, Koalitionspartner von FWG und Grünen, wolle den Antrag nicht mittragen, informiert Schärf auf Anfrage, er gehe ihr zu weit. Die Fraktion der Grünen hege ebenfalls Bedenken. Er selbst bereitet gerade einen weiteren Antrag vor und hat die FWG-Mitglieder deswegen angeschrieben. Die Richtung ist dieselbe, aber Adressaten sind die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat.

Schärf will Arbeitskreis zum Thema Pflanzen

Denn in jüngster Vergangenheit seien Straßen und Plätze mit viel Pflaster und wenig Grün ausgebaut worden. Auch das trage zum Aufheizen des Ortsinneren bei. „Alljährlich im Sommer sieht man Hausbesitzer, die das Pflaster beregnen, um Abkühlung zu schaffen“, so Schärf. Seiner Ansicht nach sollte bei der Sanierung von Straßen eine Nachpflanzung von Bäumen und Sträuchern verbindlich in die Planung einfließen.

Er möchte, dass ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis gebildet wird, der vor solchen Projekten vor Ort die Anwohner aufsucht und ihnen Gelegenheit gibt, Wünsche zur Bepflanzung zu äußern. Manfred Schärf ist nämlich noch die Bürgerversammlung vor dem Ausbau der Theodor-Heuss-Straße in Erinnerung. Damals habe eine Anwohnerin gefragt, warum keine Bäume nachgepflanzt würden. Der damals zuständige Beigeordnete habe entgegnet, die meisten Leuten wollten wegen Laub und Wurzelwerk keine Bäume vor ihren Häusern.