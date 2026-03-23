Der FV Dudenhofen erhält rund 370.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Sportstättenförderprogramm. Dies hat Sportminister Michael Ebling (SPD) dem Verein laut Landesregierung in einem Schreiben mitgeteilt. Gefördert wird der Neubau eines Sportgebäudes neben dem Rasenplatz des Fußballvereins. „Mit dem Neubau schafft der FV Dudenhofen die Voraussetzungen, um seine sportliche und insbesondere seine starke Nachwuchsarbeit weiterzuentwickeln. Solche Investitionen sind zugleich ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit des Vereinssports im ländlichen Raum“, sagte Ebling. Mit dem neuen Vereinsgebäude sollen die Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit mit vier Herrenmannschaften und 17 Jugendteams mit mehr als 450 jungen Spielerinnen und Spielern verbessert werden. Der Neubau entlang des Spielfeldes soll das bestehende Vereinsheim ersetzen und künftig auch bei Veranstaltungen ausreichend Platz bieten.