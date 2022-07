Lesen beflügelt! Das ist die Botschaft der lustigen Bücher-Monster des 15. Lesesommers. Die teilnehmenden Büchereien haben wieder viel neuen – tierisch guten – Lesestoff besorgt.

Trotz Corona war die Aktion laut LBZ im vergangenen Jahr ein Erfolg: 195 Büchereien trotzten der Pandemie, 34 mehr als 2020. 165.000 Bücher wurden landesweit gelesen, so viel wie noch nie zuvor. Und das ist auch das Ziel des Ganzen, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu animieren. Damit das nicht zu einer einsamen Angelegenheit wird, laden zum Beispiel Birgit Bauer, Leiterin der Gemeindebibliothek Mutterstadt, und ihr Team in den ersten vier Sommerferienwochen montags zum Lesen und Basteln ein. Los geht es am 25. Juli um 10 Uhr, dann wird eine Geschichte aus den neuen Büchern vorgelesen. Ab sofort kann man sich dafür anmelden. Für den Lesesommer hat Birgit Bauer rund 380 neue Bücher angeschafft, dabei geht unter anderem um Tiere, die zu Freunden werden, oder gar professionelle Detektive sind. Aber auch für die Jugendlichen gibt es spannenden Lesestoff: „Mitunter sind es Fiktionen, die sehr nah an der Realität sind“, verrät sie.

Die Leiterin ist sich sicher, dieser Lesesommer wird besonders gut, denn: Das erste Mal startet parallel der Vorlesesommer für Vorschulkinder (siehe „Zur Sache“). „Endlich sind auch die Vorschüler dabei“, sagt Birgit Bauer, immer wieder sei sie von Eltern darauf angesprochen worden. Offensichtlich wurde das landesweit nachgefragt. Mit den kleinen Bücherwürmern könnte vielleicht die Teilnehmerzahl von 2021 getoppt werden, 158 waren es in Mutterstadt. Dann wird es auch voller beim Abschlussfest, das für den 15. September eingeplant ist. Gefeiert wird auf dem Vorplatz zur Bücherei. Dabei werden traditionell die Urkunden und Preise vergeben.

Zauberhafter Auftakt

Auch die Gemeindebücherei Neuhofen wird eine Abschlussparty geben, teilt die neue Leiterin Martina Feurer mit. Für den 30. September sind alle eingeladen, die erfolgreich am Lesesommer teilgenommen haben. „Es wird voraussichtlich alkoholfreie Cocktails geben und wir werden Jugendbuchautoren einladen“, verrät sie. Auch der Auftakt zur Leseaktion wird gefeiert: Am Montag, 11. Juli, wird Magic Chris ab 15 Uhr für die Besucher zaubern. Etwa 100 neue Bücher hat das Bücherei-Team als zusätzliches Lesefutter angeschafft, unter anderem Romane, Krimis und Abenteuerbücher. Beim Vorlesesommer machen die Neuhofener aber nicht mit. Die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Böhl hat ebenfalls ihren Kinderbuchbestand aufgestockt, teilt Cornelia Grüninger vom Team mit, genauso die Altriper Gemeindebibliothek. Leiterin Magdalena Posmayer und ihr Team haben zum Auftakt für die Erstklässler sogar zwei Lesungen mit dem Schifferstadter Krimiautor Harald Schneider organisiert. Ein Abschlussfest soll es Mitte September geben, der Termin wird noch bekanntgegeben.

In der KÖB Iggelheim sind derzeit die Grundschüler zu Gast, in der Gemeindebibliothek Dannstadt-Schauernheim ebenfalls. Mit einer Einführung in die Märchen und einem Buch-Casting stimmen Leiterin Edeltraud Daumann und ihr Team die Schüler auf den Lesesommer ein. Zum Abschluss ist ein Spielefest geplant, wann steht noch nicht fest. Mit einem Spiel- und Grillfest wird auch die KÖB Rödersheim am 23. September von 15 bis 18 Uhr den Lesesommer verabschieden.

Sommerpass als Alternative

Die Bücherei Limburgerhof wird dieses Jahr mit dem Lesesommer aussetzen. Leiterin Angelika Huber ist seit gestern im Ruhestand – und mit ihr gehen fünf langgediente ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Keine guten Bedingungen, um einen Lesesommer zu organisieren. Es gibt aber eine Alternative: Die Vorschüler und Schüler bis 16 Jahre können einen Sommerlesespaß-Lesepass ausfüllen, pro ausgeliehenes Buch gibt es einen Stempel. „Für ein gefülltes Stempelheft gibt es ein Geschenk aus der Schatzkiste“, erläutert Huber. Und: Alle ausgefüllten Karten nehmen an einer Verlosung teil. Es gibt tolle Gutscheine zu gewinnen, verrät Angelika Huber. Ihre Nachfolgerin wird Annica Riewe.