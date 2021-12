Trotz Vollbremsung der 49-jährigen Autofahrerin ist eine Seniorin am Donnerstagnachmittag in Limburgerhof von dem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Pkw-Fahrerin gegen 15.15 Uhr die Speyerer Straße in Richtung Schifferstadter Straße, als die 84 Jahre alte Fußgängerin von rechts auf die Fahrbahn lief. Sie wurde von dem Auto leicht erfasst, stürzte zu Boden und zog sich eine Beinfraktur zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.