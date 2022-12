Ein 54-jähriger Limburgerhofer ist am Donnerstagabend beim Überqueren einer Straße erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Mann gegen 17.15 Uhr die Speyerer Straße zu Fuß, dabei wurde er von dem Auto eines 38-Jährigen, ebenfalls aus Limburgerhof, erfasst und zu Boden geschleudert. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens konnte der Schwerverletzte von Ersthelfern aus einer nahe gelegenen Arztpraxis erst versorgt werden. Wie die Polizei weiter berichtet, erlitt der angefahrene Fußgänger durch den Sturz schwere Kopfverletzungen. Er wurde im Anschluss in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Da der genaue Unfallhergang nicht klar ist, bittet die Polizei Schifferstadt mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.