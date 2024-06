Mit dem Start der K.o.-Spiele geht die Fußball-Europameisterschaft in die heiße Phase. Deutschland darf als Gruppensieger am Samstag (21 Uhr) in Dortmund gegen Dänemark ran. Klingt machbar, auch wenn die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht immer komplett überzeugt hat. Das gilt auch für unser tierisches Orakel, Ziegenbock Elvis aus dem Schifferstadter Vogelpark.

Deutschland gegen Dänemark? Da war doch was. Stimmt. 1992 waren die Dänen eigentlich schon im Urlaub. Und die Jugoslawen bereits in Schweden. Doch dann schloss die Uefa das Team vom