Bei den Fußballern des VfL ist wieder einiges in Bewegung. Mit der Neuorganisation der Jugendleitung wächst die Zahl der Nachwuchskicker kontinuierlich, und ab dieser Saison gibt es wieder drei Jugendmannschaften.

„Eigentlich komme ich vom Basketball, das war früher mein Sport“, sagt Christian Klaverveld, der sich später die Fußballschuhe anzog, um in der AH-Mannschaft des Vereins für Leibesübungen (VfL) zu spielen. Welche Aktivitäten in der Fußballjugend stattfanden, sei ihm erst durch einen Impuls seiner Tochter bewusst geworden. Das Mädchen wollte gern Fußball spielen, aber es gab keine passende Mannschaft für ihre Altersgruppe. Da reifte in dem Freizeitsportler die Idee, neue Mannschaften auf die Beine zu stellen. Er bot dem Verein an, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Vor etwa einem Jahr wurde Klaverveld Leiter der Fußballjugend, seither rollt der Ball wieder. Zuvor gab es neben der Ballschule für die Kleinsten nur eine F-Jugend. Nun werden bis zum Sommer zwei weitere Mannschaften – die G- und die E-Jugend – aufgebaut sein.

Die Vereinsaktivitäten waren wegen der Pandemie erheblich eingeschränkt. „Da ist uns einiges weggebrochen, das Training konnte ja zeitweise nicht stattfinden, und das war auch eine schwierige Zeit für die Betreuer“, erinnert sich die VfL-Geschäftsführerin Sylvia Wurmehl. Mit dem neuen Jugendleiter haben die Aktivitäten nun wieder Fahrt aufgenommen. Schon über den ganzen Winter wurde regelmäßig trainiert.

Ausdauer hat nachgelassen

Der Verein bemühte sich zwar, während der Zeit der harten Corona-Regelungen auch Online-Training anzubieten, aber eines war schnell klar: Der Bewegungsdrang lässt sich so nicht stillen und das Mannschaftstraining nicht ersetzen. Es sei auffällig gewesen, wie sehr die Kinder in dieser Zeit an Ausdauer und motorischen Fähigkeiten verloren haben, sagen Klaverveld und Wurmehl übereinstimmend.

Diese harte Zeit ist nun vorbei, und es wird mit allen Altersgruppen sowie gemischten Jungen- und Mädchen-Mannschaften wieder auf dem Rasenplatz gekickt. Es gebe endlich wieder Aufbruchstimmung, der Siegeswille für die Rundenspiele der G- und F-Jugend sei spürbar, versichert der Jugendleiter. Und es gibt auch neue Ideen und Pläne beim Vereinsvorstand: Im Herbst soll quer durch alle Abteilungen ein Jugend-Spieltag veranstaltet werden, für den Sommer wird ein Ferienangebot angestrebt. Doch erst mal will die Fußballjugend wieder das Fest am Vatertag im Waldpark ausrichten, das in den letzten beiden Jahren ausfallen musste. Verstärkung könnte der Verein insbesondere bei der E-Jugend, also Jahrgang 2012 / 2013, brauchen. Betreuer, Trainer und Förderer sind auch herzlich willkommen.

Noch Fragen?

Ballschule: samstags von 11 bis 12 Uhr in der Sporthalle;

G-Jugend: mittwochs von 17 bis 18 Uhr auf dem Rasenplatz;

E- und F-Jugend: mittwochs und freitags von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz.

Ansprechpartner: Christian Klaverveld (Jugendleitung / G-Jugend), Telefon 0151 62431665; Thomas Wirth (F- und E-Jugend), Telefon 0176 84559561; Andreas Gentile (F- und E-Jugend), Telefon 0179 7313754.