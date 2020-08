Eine Rote Karte hat er nie bekommen, vielmehr zeichnet er sich durch Fairness und Teamgeist aus: Ludwig Schneider, einst ein überragender Fußballer des TuS Altrip, feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag.

Der Altriper, der mit seiner Frau Rosemarie heute noch in der Gemeinde am Rheindamm wohnt, begann in der Jugend des TuS mit dem Fußballspielen. Nach der Juniorenzeit spielte Ludwig Schneider für die Erste Mannschaft der Altriper, mit der er in die 1. Amateurliga, die damals dritthöchste deutsche Spielklasse, aufstieg. Höhepunkte waren ein Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zur Einweihung der Flutlichtanlage und ein Ablösespiel für den Altriper und späteren Nationalspieler Manfred Kaltz gegen den Hamburger SV.

Der Jubilar wurde schon als junger Spieler zum Kapitän ernannt, was seine Führungsqualitäten unterstrich. Schneider war ein Sinnbild für Fairness. Er sah nie die Rote Karte. Zeitgenossen rühmen aber auch die menschlichen Qualitäten des technisch beschlagenen Strategen, der im Mittelfeld die Fäden zog.

1975 wechselte Schneider zum FSV Oggersheim, der einige Jahre seine zweite Heimat werden sollen. Mit den Oggersheimern spielte er im DFB-Pokal gegen den FCK und verpasste den Aufstieg in die Verbandsliga nur knapp. Als der pensionierte Elektrotechniker, den seine Freunde „Fußball-Professor“ nennen, nach Altrip zurückkehrte, stieg er als 36-Jähriger mit dem TuS in die Verbandsliga auf. Später war er Jugendleiter und -trainer.