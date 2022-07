Im Zeichen des Sports hat Romy Schahn ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Haidwaldschule absolviert. Ein Jahr, das ihr gut getan hat, wie sie sagt.

Im kommenden Schuljahr werden an der Maxdorfer Haidwaldschule wieder drei FSJ-Stellen über den Sportbund Pfalz besetzt. Für eine der Stellen sucht die Maxdorfer Grundschule noch nach einem engagierten Jugendlichen, sagt Rektorin Christine Sattler. Der werde sicher mit ebenso offenen Armen empfangen wie Romy Schahn vor einem Jahr.

„Mit der Schule habe ich nach der zwölften Klasse aufgehört“, erzählt die Dürkheimerin. Und, dass sie nach ihrem Schulabgang wie viele andere relativ planlos gewesen sei. Von der FSJ-Stelle an der Haidwaldschule habe sie über Bekannte erfahren. So ist die 18-Jährige am 1. August vergangenen Jahres freudig an der Grundschule mit derzeit 323 Kindern aufgenommen worden. Schwerpunktmäßig ist Romy Schahn in den zweiten Klassen eingesetzt worden: „Vormittags habe ich die Lehrer im Unterricht begleitet“, erzählt sie. Sie habe den Kindern geholfen, Themen zu vertiefen und zu verstehen.

Sportstunden mitgestaltet

Nachmittags habe sie beim Mittagessen mit angepackt und die Schüler in der Lernzeit und bei der Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Viele Lehrertätigkeiten hat die 18-Jährige kennengelernt und teils übernommen. Da die FSJ-Stelle vom Sportbund Pfalz getragen wird, habe sie auch Sportstunden mitgestaltet. Freitags ging es dafür etwa mit den dritten und vierten Klassen zum Schwimmunterricht.

Selbst über das Angebot entschieden hat Romy Schahn bei ihrer Arbeitsgemeinschaft, die sie einmal wöchentlich mit Drittklässlern abhielt. Tanz und Akrobatik sind Themen, mit dem sie sich selbst gut auskennt. „Man reift und sammelt hilfreiche Erfahrungen“, blickt Romy Schahn auf ihre FSJ-Zeit zurück, in der nie Langeweile aufgekommen sei. „Ich wurde mit so vielen verschiedenen Menschen und Charakteren konfrontiert“, erzählt sie, wie das Jahr an der Haidwaldschule zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung beigetragen habe. Abends sei sie manchmal tot aufs Sofa gefallen. „Solche Feierabende heißen einen im Arbeitsleben willkommen.“

Fachabitur und Übungsleiterlizenz

Mit dem als Praktikum anrechenbaren FSJ hat Schahn nun auch ihr Fachabitur in der Tasche, ergänzt Rektorin Christine Sattler im gemeinsamen Gespräch. In den fünf jeweils einwöchigen Seminarwochen des Sportbunds Pfalz könne obendrein über Theorie, Praxis und mündliche Prüfung die Übungsleiterlizenz C im Breitensport erworben werden.

Das FSJ an der Haidwaldschule gibt es laut Sattler schon seit vielen Jahren. Geeignet sei es auch für Lehramtsanwärter, die mal vorschnuppern wollen, sagt die Rektorin. Das „Vorschnuppern“ könne dann auch in eine ganz andere Richtung führen. So habe es laut Sattler auch Lehramtskandidaten gegeben, die nach der FSJ-Orientierung in die Industrie gegangen seien. „Der Schwerpunkt liegt hier bei der Arbeit mit den Kindern“, sagt Sattler. Das sei gar nicht so selbstverständlich, wie man denke. So seien FSJ-Stellen an anderen Schulen mitunter eher auf Arbeit im Sekretariat zugeschnitten.

Bewerber willkommen

Für das kommende Schuljahr sucht die Haidwaldschule laut Sattler noch nach „einem engagierten Jugendlichen, der bei uns ein FSJ absolvieren möchte“. Zwei andere FSJ-Stellen sind bereits besetzt. Durch die FSJ-Trägerschaft des Sportbunds Pfalz ist es den Jugendlichen auch möglich, sich als Sportabzeichen-Prüfer ausbilden zu lassen.

Die Einsatzzeiten im FSJ an der Haidwaldschule sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen können direkt an die Haidwaldschule gerichtet werden.