Sie hätte gut werden können – die Sommerschule, die in Rheinland-Pfalz Schüler der ersten bis achten Klassen besuchten. Laut Schulbehörde gab es „eine Vielzahl an positiven Rückmeldungen“. Die Umsetzung der Idee an der Mandelgrabengrundschule in Mutterstadt jedoch wird von Eltern kritisiert. Ein Organisationsproblem?

„Also das ging nach hinten los“, sagt Nicole Nagel aus Mutterstadt. Sie ärgert sich im Nachhinein, ihre Tochter in die Sommerschule der Mandelgrabengrundschule geschickt