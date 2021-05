Frontal zusammengestoßen sind am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zwei Fahrzeuge auf der K 12 zwischen Altrip und Ludwigshafen. Nach Angaben der Polizei übersah eine 47-jährige Autofahrerin ein entgegenkommendes Fahrzeug, als sie gerade überholen wollte, die Autos krachten aufeinander. Glücklicherweise, so die Polizei, hat sich der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nur leicht verletzt. Die 47-jährige war zwar in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, blieb aber unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 12 in beide Richtungen für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.