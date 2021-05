Der Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim wird am Mittwoch den Haupt- und Finanzausschuss beschäftigen, nachdem Bürgermeister Michael Reith (SPD) ihn am 23. September eingebracht hat. Diesmal besteht er darauf, dass der Etat zügig und in diesem Jahr noch vom VG-Rat verabschiedet wird.

Im vergangenen Jahr hat Reith die von Ratsfraktionen gewünschte Beratungsphase zu lange gedauert. Zur Erinnerung: Der 2020er-Haushalt der VG wurde als vierter Entwurf erst Ende Mai beschlossen. Normalerweise finden Etat-Verabschiedungen im letzten Quartal des Vorjahres statt. Eine Interimswirtschaft dieser Art will VG-Chef Reith nicht noch einmal erleben. Das sagte er in der Septembersitzung des Ausschusses.

Vorgelegt haben Reith und Dirk Fahrnbach von der Finanzabteilung allerdings einen Etat-Entwurf, der zu dem Zeitpunkt keine genauen Aussagen über Steuerschätzung, Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahlen und Kreisumlage treffen konnte, weil die zuständigen Stellen darüber noch nicht informiert hatten. Vermutet wurde, dass die Verbandsgemeinde in den kommenden beiden Jahren im Ergebnishaushalt ein kleines Plus von 12.000 beziehungsweise 16.000 Euro haben würde.

Das galt im September noch unter der Voraussetzung, dass die Umlage, welche die Ortsgemeinden an die VG zu zahlen haben, beim Hebesatz von 34,6 Prozent bliebe. Sie war fürs Jahr 2020 vom Rat um 0,6 Prozentpunkte leicht angehoben worden, nachdem die Ratsmehrheit für 2019 eine drastische Senkung der Umlage von 37 auf 34 Prozent erwirkt hatte. Seitdem prophezeite der Bürgermeister, dass der VG bald das Geld nicht mehr reichen wird.

Vor einem Monat sagte die Verwaltung den Ortsgemeinden wegen der Corona-Krise deutliche Einbrüche voraus, vor allem bei der Einkommensteuer. Die Einnahmenrückgänge machen sich laut Fahrnbach aber wegen der zeitversetzten Festlegung der Steuerkraftmesszahlen frühestens im vierten Quartal 2021 negativ bemerkbar. 2022 drohe der VG ein Minus von 290.000 Euro. Bei gleichbleibendem Hebesatz bekomme sie aus der VG-Umlage deutlich weniger Geld heraus.

Einen Monat später informierte das Statistische Landesamt die Städte und Landkreise über die zu erwartenden Ausgleichszahlungen des Landes. Diese Orientierungsdaten für die Haushaltsberatung 2021 versprechen nach Angaben von Bürgermeister Reith wesentliche Mehreinnahmen. Eine Erhöhung der Umlage wäre dann vermutlich nicht mehr nötig. Reith: „Ich gehe davon aus, dass wir die VG-Umlage um 0,6 Prozentpunkte wieder auf 34 Prozent absenken können.“

Die VG-Fraktionen werden daher am Mittwoch in der Haupt- und Finanzausschusssitzung einen neuen Haushaltsentwurf bekommen, in dem auch schon ihre bisherigen Anregungen und Änderungswünsche eingearbeitet wurden.

Termin

Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Mittwoch, 4. November, 19 Uhr, im Bürgersaal Lambsheim, Mühltorstraße 25. Weiteres Thema ist die Einrichtung einer Hol- und Bringzone an der Lambsheimer Schule.