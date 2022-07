Der Friseurladen in der Hanhofer Straße 15 in Harthausen hat am Samstag, 23. Juli, zum letzten Mal geöffnet. Für das Team geht es an anderer Stelle weiter.

Sigrun Steinmüller führte den Laden, ehemals Häussler, 16 Jahre lang. Auf Anfrage teilt sie mit, dass sie und ihre beiden Mitarbeiterinnen in das seit Dezember 2008 am Ort ansässige Friseurgeschäft „Fantasia di Isabella“ in der Raiffeisenstraße 1 wechseln. Inhaberin Isabella Grosso bestätigte die Übernahme der „erfahrenen Kolleginnen“ zum 1. August.

Geplant ist, das derzeit leerstehende Ladenlokal in der Speyerer Straße 19 als Filiale zu nutzen. Dort hatte im Januar ein Friseurladen aufgegeben. Grosso hat nach der Übernahme sechs Angestellte. Die 37-Jährige arbeitet im dann siebenköpfigen Team mit. Norbert Häussler ist an einer Neuvermietung seiner Geschäftsräume interessiert, wie er betonte.