Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet die Grundschule Schauernheim am Donnerstag, 13. Oktober, von 9 bis 13 Uhr auf dem Schulgelände, Schulstraße, wieder ihren traditionellen Gemüsemarkt zugunsten des Hungermarschprojektes Böhl-Iggelheim aus.

Seit den 1980er-Jahren gehört der Gemüseverkauf zum festen Bestandteil des Dorflebens und ist mit seinem großen Angebot an frischem, saisonalem Gemüse und Obst von A wie Apfel bis Z wie Zucchini ein beliebtes Einkaufsziel. Zum Beispiel für die protestantische Kindertagesstätte: Der Koch wird wie jedes Jahr mit den Kita-Kindern kommen und fürs Mittagessen einkaufen.

Ausgerichtet wird der kleine Markt traditionell von den Eltern der Erstklässler, in diesem Jahr allerdings auch von den Eltern der zweiten Klasse, denn dieser Jahrgang durfte 2021 wegen der Corona-Pandemie keinen Gemüsemarkt veranstalten. Daher kümmern sich im Moment gut 20 Elternpaare um die Gemüse- und Obstspenden, die von regionalen Erzeugern und Händlern kommen. Sie organisieren außerdem den Auf- und Abbau sowie Verkauf – und backen auch noch Kuchen. Am Verkauf sind neben den Eltern an dem Tag auch immer die Kinder mit viel Eifer und Spaß dabei. Und wenn sie die Waage bedienen, die Warenpreise zusammenaddieren und das Rückgeld berechnen, dann haben sie ganz nebenbei auch noch Mathe geübt.