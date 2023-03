Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Friedhofsgebühren in Birkenheide steigen. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen. Bei der Entscheidung war man sich nicht einig: Falscher Zeitpunkt, finden die Kritiker. Alternativlos und wenigstens nur moderat, sagen die Befürworter.

Egal, in welcher Grabart Verstorbene bestattet sind, die Gebühren waren in Birkenheide bislang niedriger als in den beiden anderen Orten der Verbandsgemeinde Maxdorf. Das ändert sich nun: Die Birkenheider