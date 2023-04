Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Friedhof in Limburgerhof bietet viele verschiedenen Bestattungsformen. Neben den üblichen Urnen- und Sarggräbern und dem jetzt geplanten Memoriam-Garten ist auch eine Urnenbestattung in einer Urnenwand oder unter Bäumen möglich. Erdbestattungen können auch in Rasengräbern stattfinden.

Der Friedhof ist für die Gemeinde Limburgerhof mehr oder weniger kostendeckend: sterben mehr Menschen in einem Jahr, gibt es einen leichten Überschuss. Sind weniger Todesfälle