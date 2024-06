In den Parkbuchten im Schlittweg am Friedhof in Otterstadt dürfen seit Kurzem keine Wohnwagen mehr geparkt werden. Das machen Schilder deutlich, die darauf hinweisen, dass dort nur Autos und Motorräder abgestellt werden dürfen. Nach Angaben von Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen und in diesem Amt Chef der Verbandsgemeindeverwaltung, ist das Ordnungsamt dort für Kontrollen unterwegs. Eine Verwarnung sei bereits erteilt worden. Ortsgemeinderatsmitglied Werner Benedix (BIO) hatte sich im März dieses Jahres und erneut Anfang Juni im Gemeinderat über die Parksituation am Friedhof beschwert und darauf hingewiesen, dass dort teils wochenlang Wohnwagen und Bootstrailer abgestellt werden. Die Situation wurde angesichts von in der Nähe stattfindenen Beerdigungen als unpassend bezeichnet. Außerdem seien die Parkbuchten für Friedhofsbesucher vorgesehen, die bei Beerdigungen teilweise keinen Stellplatz für ihr Auto gefunden hätten.