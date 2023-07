Auch in Birkenheide hat man jetzt die Möglichkeit, sich in einer Urnenwand bestatten zu lassen. Bislang war es auf dem Friedhof dort lediglich möglich, die Urnen in Erdgräbern zu bestatten. Die erste Wand besteht aus 14 Marmorkammern. In jede Kammer passen laut Beigeordnetem Andreas Tossmann (CDU) drei Urnen. Die Urnenfächer können für 1200 Euro für 20 Jahre angemietet werden. Mit jeder zusätzlichen Urne verlängert sich die Laufzeit um weitere 20 Jahre, informiert die Verwaltung. Danach werde das Fach leergeräumt. Die Besitzer können dann über die Frontplatte mit den Gravuren frei verfügen. Die Verwaltung will jetzt abwarten, wie dieses neue Angebot auf der Nordseite des Birkenheider Friedhofs angenommen wird. Bei entsprechender Nachfrage könne die Urnenwand erweitert werden. Interessenten können sich an die Friedhofsverwaltung der Verbandsgemeinde in Maxdorf wenden.