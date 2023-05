Fast 1000 Kilometer in 68 Tagen, quer durch Deutschland, wollen die Naturfreunde bei ihrer Friedenswanderung zurücklegen. Am Wochenende machen sie auch Station im Rhein-Pfalz-Kreis.

„Frieden in Bewegung“ ist der Titel der Aktion, mit der die Organisation unter anderem für eine globale Abrüstung, neue Entspannungspolitik, ein Verbot von Rüstungsexporten und einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffen-Verbotsvertrag demonstrieren will. Gestartet ist die Friedenswanderung am 26. April vor dem Europaparlament in Straßburg, Ziel wird am 2. Juli das ehemalige KZ Theresienstadt in Tschechien sein.

Am Samstag, 13. Mai, kommt „Frieden in Bewegung“ auch nach Schifferstadt und in die Rheinauen. Laut André Neu von der Fachgruppe Radeln & soziales Wandern der Ortsgruppe Ludwigshafen startet die Wanderung um 9 Uhr vom Bahnhof in Schifferstadt: „Während der Wanderung erwarten uns abwechslungsreiche Wege und Fauna entlang des Rehbachs, vorbei an Landschaften des Altrheins und dem Rhein selbst.“

Die Mittagspause mit Suppe ist im Naturfreundehaus „Im Woog“ bei Neuhofen vorgesehen. Am Ende der Wanderung ist ein Abendimbiss im Naturfreundehaus Stadtheim Mannheim geplant mit anschließendem zum Zusammensein im Stadtheim und dem zugehörigen Freigelände. Die Länge der Wanderung beträgt circa 19 Kilometer. Treffpunkt für die gemeinsame Zuganreise nach Schifferstadt ist um 8.25 Uhr auf Gleis 4 im Hauptbahnhof Ludwigshafen.

Noch Fragen?

Mehr Informationen und alle Etappen: www.frieden-in-bewegung.de. Anmeldung zur Tagesetappe: www.naturfreunde.de/fib-17. Zur gemeinsamen Zuganfahrt aus Richtung Ludwigshafen: radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de