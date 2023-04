Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es soll ein bisschen Licht in die dunkle Welt bringen, Hoffnung und Zuversicht verbreiten – das Friedenslicht aus Bethlehem. Am Sonntagabend ist es an die Besucher einer ökumenischen Open Air Andacht in Altrip verteilt worden.

Am Anfang der Andacht waren da nur dieses kleine unscheinbare Licht in einer Laterne auf dem Altar und die vielen Menschen auf dem Platz vor der Altriper Maxschule. Sie warteten darauf, dieses besondere Licht