Ein Empfang für die Radler aus Burgund, ein Festakt und ein Ausflug nach Freinsheim und Bad Dürkheim: Das sind die Eckpunkte anlässlich des Jubiläums 45 Jahre Partnerschaft Harthausen – Uchizy an Pfingsten in diesem Jahr. Das hat die Vorsitzende des Deutsch-Französischer Freundschaftskreis (FHU), Marie-Laure Fargeix-Claassen, bei einer Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Gefeiert wird das Jubiläum vom 26. bis 29. Mai in der Tabakgemeinde. Rund 40 französische Gäste werden erwartet. Darunter wird auch der neue Bürgermeister der Partnergemeinde, Arnaud Maire du Poset, sein. Ganz Harthausen ist zum Empfang eingeladen. Ausrichter ist die Ortsgemeinde als Träger der Partnerschaft.

Franzosen kommen mit dem Rad

Radfahren ist Nationalsport im Nachbarland. Seit Jahren reist zu den Jubiläen der Partnerschaft eine Delegation auf zwei Rädern zu den Freunden über die Grenze. In diesem Jahr nehmen die Sportler aus Uchizy die rund 530 Kilometer lange Strecke auf sich. In Harthausen warten bei der Ankunft am Freitag, 26. Mai, frische Brezeln, Bier und der Wanderpokal auf sie. „Das weitere Programm der Festtage steht im Grunde. An den Details wird aber noch gearbeitet“, sagte Fargeix-Claassen.

Der Freundschaftskreis beteiligt sich in diesem Jahr auch der Neuauflage des Tabakdorffestes am dritten Septemberwochenende, informierte die FHU-Vorsitzende. Festzone soll, wie berichtet, der Gretelplatz in Harthausen sein. Der FHU mit seiner Burgunderklause ist Anlieger dort. Er wird dann französische Küche anbieten.

Finanziell steht der 145 Mitglieder zählende Verein gut da. Das Guthaben hat sich laut Kassenwart Walter Klemm 2022 um gut 1200 Euro auf rund 15.000 Euro erhöht.