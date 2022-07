Wie die Polizei erst am späten Montagabend mitgeteilt hat, ist es am Sonntag gegen 1 Uhr bei einem Grillfest in Harthausen zu einem folgenschweren Streit zwischen einem 16-Jährigen und dessen 17-Jährigem besten Freund gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der 16-Jährige einen Nasenbeinbruch und ein blaues Auge erlitt. Der 17-Jährige wiederum hatte zunächst ebenfalls ein „Veilchen“ abbekommen. Als der 16-Jährige die Feier verlassen wollte, kam es erneut zum Disput, wie die Polizei berichtet. Dabei bekam der 17-Jährige das stumpfe Ende einer Spaltaxt in den Bauch. Zuvor hatten sich beide an der Axt festgehalten. Gegen die beiden jungen Männer werden nun Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.