Kunden der BBV Rhein-Neckar waren in der vergangenen Woche in Römerberg gleich zweimal von einem massiven Ausfall der Internet-, Telefon- und Fernsehverbindung betroffen. Wie Unternehmenssprecher Thomas Fuchs auf Anfrage mitteilte, ereignete sich die erste Störung am Dienstagnachmittag, als eine Fremdfirma bei Bauarbeiten nahe des Berghausener Gewerbegebiets „auf einem Kilometer“ die Glasfaserleitung des Unternehmens zerstört habe. Von diesem Ausfall, dessen Behebung aufgrund des Aufwands fast zwei Tage dauerte, war ein Teil der rund 500 Kunden in Römerberg betroffen. Keine 24 Stunden später kam es wieder zu einem Ausfall, weil die Fremdfirma erneut das Glasfaserkabel nahe der Werkstraße zerstört habe. „Offensichtlich hat das Unternehmen nichts gelernt“, kommentiert der BBV-Sprecher. Diese Störung bemerkten alle Römerberger Kunden. Wem durch den Ausfall ein Schaden entstanden ist – etwa im Homeoffice –, könne sich per E-Mail an info@bbv-rhein-neckar.de wenden, um beim Verursacher einen rechtlichen Anspruch geltend zu machen. Die Bauarbeiten stehen nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau des Rhein-Pfalz-Kreises. Dieser hat die Firma Inexio beauftragt, unterversorgte Gebiete im Kreis mit schnellem Internet zu versorgen.