Unter dem Motto „Wir schaffen was“ finden vom 21. bis 30. September die Freiwilligentage in Schifferstadt und der ganzen Metropolregion statt. Dazu lädt die Stadtverwaltung Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen und private Organisationen ein, gemeinnützige Projekte auf der Webseite www.wir-schaffen-was.de der Metropolregion einzureichen.

Diese Webseite dient als zentrale Kommunikationsplattform sowohl für die Anmeldung von Projekten, als auch für Freiwillige, die sich bei einem der gemeldeten Projekte engagieren möchten. Als zusätzlichen Anreiz zur Einreichung von Projekten, verlost die Firma Hornbach 200 Gutscheine über je 100 Euro an alle, die ihr Projekt bis zum 30. Juni einreichen. Bei den vergangenen Freiwilligentagen, die alle zwei Jahre stattfinden, waren jeweils rund 80 Schifferstadter Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Die Freiwilligen sammelten Müll im Wald, pflanzten Blumen, bauten ein Bienenhotel, verschönerten den Jugendtreff oder machten die Straßen kindersicherer.

Zehn Freiwilligentage statt nur einer

Neu ist in diesem Jahr die Verlängerung der Freiwilligentage von einem auf zehn Tage. So können künftig auch größere Projekte, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, umgesetzt werden. Auch für die freiwilligen Helfer ist das von Vorteil, da sie ihren Einsatz zeitlich flexibler gestalten können. Das Team des Stadtmarketings unterstützt bei der Anmeldung von Projekten und beim Finden von helfenden Händen für die gemeinnützigen Projekte. Alle Fragen rund um die Freiwilligentage in Schifferstadt beantwortet Martina Gräf vom Stadtmarketing unter Telefon 06235 44-129 sowie per E-Mail unter stadtmarketing@schifferstadt.de.