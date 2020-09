Drei Projekte stehen in Schifferstadt zum Freiwilligentag „Wir schaffen was“ der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 19. September, zur Auswahl. Für deren Gelingen suchen die Organisatoren noch Helfer.

Damit Hund und Herrchen bald mehr Spaß beim Gassigehen rund um den Hundeplatz im Schifferstadter Süden haben, sucht der Verein der Hundefreude 1921/49 zwei ehrenamtliche Helfer. Wer beim Freiwilligentag „Wir schaffen was“ der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr für müllfreie Waldwege sorgen möchte, kann sich als Helfer registrieren. Der Stadtservice holt die vollen Müllsäcke am Ende der Sammelaktion ab.

Damit es auf der Außenanlage der Wilfried-Dietrich-Halle bald summt und brummt, sucht der städtische Umweltbeauftragte Kai Repp noch 17 ehrenamtliche Helfer für seine Pflanzaktion zwischen 10 und 14 Uhr. Mit Unterstützung von Markus Häußler, Leiter der Stadtgärtnerei, soll eine Schmetterlings- und Bienenweide entstehen. Neben Tatendrang und guter Laune können Arbeitshandschuhe, Spaten, Kreil und Grabgabel mitgebracht werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das dritte Projekt in Schifferstadt betrifft die Kita Herz Jesu. Dort soll ein neuer Fallschutz unterhalb der Nestschaukel in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, braucht es noch sieben Freiwillige, die zwischen 9 und 15 Uhr auf dem Gelände der Kita Herz Jesu, Salierstraße 100, mitanpacken. Wer mit einem Minibagger, Schaufeln, Schubkarren und einer Gartenfräse aushelfen kann, meldet sich am besten telefonisch in der Kita unter 06235/5421 oder per E-Mail an kita.schifferstadt.herz-jesu@bistum-speyer.de.

