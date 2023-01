Ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. Januar hat ein älterer Mann in den Abendstunden sein Bargeld im Geldautomaten einer Bank in Altrip vergessen. Glücklicherweise wurde dies laut Polizei von einer anderen Kundin bemerkt. Da der Mann die Bank bereits ohne sein Geld verlassen hatte, brachte die 35-Jährige das Geld – in dreistelliger Höhe – auf die nächste Polizeidienststelle. Über die Kundendaten des Geldautomaten wird der „Verlierer“ jetzt ermittelt und ihm sein Geld zurückgebracht. An einem Freitag, dem 13., kann man also auch Glück haben.