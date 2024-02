Ein freilaufender Hund hat in der Nacht auf Mittwoch die Polizei beschäftigt. Ein Jagdpächter hatte gegen Mitternacht einen solchen in der Großen Hohl gesehen und dies gemeldet. Etwa eine halbe Stunde zuvor habe eine unbekannte Frau mutmaßlich nach dem Hund gesucht und ihn „Polly“ gerufen. Nun versuchten die Polizeibeamten, unter ihnen ein Diensthundeführer, den das Tier einzufangen. Dabei biss der Hund und rannte auf ein Feld. Bei der missglückten Fangaktion verlor der Hund sein schwarzes Geschirr, welches nun bei der Polizei Speyer verwahrt wird. Menschen wurden nicht verletzt. Es handelt sich um einen braunen Hund, geschätzt rund 20 Kilogramm schwer. Die Halterin des Hundes wird gebeten, sich telefonisch unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.