Für die Wahl des Verbandsgemeinderats haben sich die Freien Wählergruppen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vorgenommen, so viele Mandate zu erringen, dass die FWG als Koalitionspartner unverzichtbar wird.

Konkrete Strategien für die Kommunalwahlen im Mai 2024 habe man allerdings in der Mitgliederversammlung vor einer Woche nicht besprochen, sagt der Vorsitzende des FWG-Gemeindeverbands, Walter Lohse as Beindersheim, auf Anfrage. Das soll einer Versammlung im Oktober oder November vorbehalten bleiben. Allerdings gelte es, so Lohse, bereits jetzt die Mitgliederwerbung zu forcieren und Menschen zu gewinnen, die sich politisch engagieren und zur Wahl stellen wollen. Wegen der Corona-Pandemie habe die Suche nach Mitstreitern stark gelitten.

Aber auch FWG-intern seien Kontakte und Treffen nur eingeschränkt möglich gewesen, was der Zusammenarbeit untereinander und mit den Koalitionspartnern CDU und FDP nicht unbedingt zuträglich gewesen sei, meint Lohse im Rückblick. Er zitiert Frank Klingel, den Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat: Dennoch habe die FWG in dieser Zeit fruchtbare Arbeit geleistet, auch gemeinsam mit den Koalitionspartnern.

Zeitintensives Arbeiten

Beigeordneter Ewald Merkel habe in der Mitgliederversammlung die Disziplin und Zuverlässigkeit sowie die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller FWG-Vertreter gelobt. Merkel habe seine ehrenamtliche Arbeit als VG-Beigeordneter gerade bei der Ausgestaltung des Flächennutzungsplans und der Planung für die Sanierung der Großniedesheimer Sporthalle als sehr zeitintensiv geschildert. Das sei für jemanden, der noch im Berufsleben stehe, nicht zu leisten, hat der Ruheständler aus Kleinniedesheim laut Walter Lohse in der Parteiversammlung deutlich gemacht.