Fünf Tage lang wird in Heßheim die Kerwe gefeiert. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, und das Programm hat von Freibier über Sport bis zu Livemusik viel zu bieten.

Freitag, 26. August, 18.30 Uhr: Da sollten sich alle, die dabei sein wollen, wenn Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) das Bierfass ansticht und eine Runde Gerstensaft ausgibt, auf dem Gelände des Allgemeinen Sportvereins (ASV) in der Bleichstraße einfinden. Nach der Kerweeröffnung kann man ab 19.30 Uhr der ersten Mannschaft des ASV Heßheim und der Croatia Ludwigshafen beim Fußballspielen zugucken oder sich von DJ Shoot in Tanzstimmung versetzen lassen.

ASV Heßheim 2 gegen ASV Mörsch heißt das Kerwefußballspiel am Samstag ab 12 Uhr. Danach bleibt’s sportlich, allerdings werden auch Köpfchen und Geschicklichkeit vonnöten sein, wenn ab 14 Uhr diverse Teans bei den dritten Heßheimer „Kerwe-Games“ starten. ASV und Kiesbolle organisieren dieses Spektakel. Ab 20 Uhr versuchen die vier Musiker von Ready’n’Rock ihr Publikum mit Rockklassikern zu begeistern.

Wer wird Kerweredner?

Ein ökumenischer Gottesdienst läutet um 10.30 Uhr (nicht 11 Uhr) den Kerwesonntag ein, und der hat es in sich. Denn um 14 Uhr setzt sich in der Bleichstraße der Festumzug mit mehr als 20 Beiträgen, darunter Motivwagen und Musikkapellen, in Bewegung. An dessen Ende gibt’s ein Platzkonzert und die Kerweredd. Bürgermeister Korn verspricht eine Überraschung, denn diesmal wird nicht wie üblich Jens Wunder das Dorfgeschehen humoristisch beleuchten. Er müsse wegen Urlaubs passen. Um 18 Uhr spielt die Coverband The RememBerries bekannte Rock- und Popsongs.

Ihren Platz auf der Bühne nimmt am Montag um 20 Uhr die TC Big Band ein. Die liebt Swing, Blues, Soul, Funk, Latin und Jazz. Anpfiff für das Freundschaftsspiel der Heßheimer Alten Herren gegen die Ü32 des ASV Mörsch ist laut Spielplan um 19 Uhr.

Freifahrten am Dienstag

Kinder werden wohl den Dienstag sehnsüchtig erwarten, denn dann spendiert die Ortsgemeinde Freifahrten. Apropos: Die Schaustellerbranche ist auf der Heßheimer Kerwe nach Angaben von Bürgermeister Korn mit Karussell, dem Großfahrgeschäft Scheibenwischer, einer Schießbude und einem Süßwarenstand vertreten. Außerdem baut Ralf Meister „Anjas Hexenkessel“ auf, und ein „Foodbike“ wird in Heßheim Station machen. Wer sich für Thermomix-Geräte interessiert, findet auch dazu einen Infostand auf dem Fest. Die Ein-Mann-Band De Fuxdeiwelswilde spielt zum Kerweabschluss am Dienstag ab 19 Uhr.