Rund um den Weltfrauentag am 8. März haben die Gleichstellungsbeauftragten ein Programm von und nicht nur für Frauen zusammengestellt. Den gesamten März über finden amüsante, informative und politisch thematisierte Veranstaltungen statt.

Los geht es am Mittwoch, 1. März, mit dem Frauenkino in Schifferstadt. Ab 20 Uhr gibt es laut den Veranstaltern im Rex-Kino-Center den Film „She said“ von Maria Schrader zu sehen. Er handelt von der „MeToo“-Bewegung, die Schauspielerinnen als Reaktion auf sexuelle Übergriffe in Hollywood ins Leben gerufen haben. Der Eintrittspreis beträgt 9 Euro, Reservierung unter 06235 9299840.

Am Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 3. März, soll ein Gebet in 24 Stunden um den Globus gehen und Frauen weltweit verbinden. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Leben von Frauen und Mädchen in Taiwan. Gottesdienste zum Weltgebetstag gibt es beispielsweise jeweils ab 18 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Schifferstadt, in der protestantischen Kirche in Dannstadt, in der Kirche St. Peter in Hochdorf und ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in Rödersheim-Gronau.

Der Equal Pay Day am Dienstag, 7. März, soll auf Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Hierzu lädt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises zu einem Vortrag im Schloss Kleinniedesheim ein, bei dem laut Ankündigung „die Kunst der gleichen Bezahlung in der Kunst- und Kulturszene“ in den Blick genommen und diskutiert werden soll. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, um Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsstelle@rheinpfalzkreis.de wird gebeten.

Zum Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März, gibt es sowohl in Mutterstadt als auch in Maxdorf ein Frauenfrühstück der jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten. Los geht es jeweils ab 9.30 Uhr im Mutterstadter Seniorentreff und im Haus der Begegnung in Maxdorf. Weitere Informationen unter 06234 946462 (Mutterstadt) und 0173 6260769 (Maxdorf). Am gleichen Tag um 19.30 stellt die Autorin Kathrin Tempel im Bobenheim-Roxheimer Pfarrheim St. Antonius ihr Buch „Über dem Meer die Freiheit“ vor. Es erzählt die Geschichte einer Freiheitskämpferin, die zum Hambacher Schloss zieht.

Der Mädelsabend im Kino Limburgerhof zeigt am 8. und 9. März jeweils um 19.30 Uhr den französischen Film „Maria träumt – oder die Kunst des Neuanfangs“. Er handelt von einer Reinigungskraft, die nebenbei Gedichte schreibt. Als sie einen Job bei der Pariser Academie des Beaux-Arts annimmt, taucht sie in eine glamouröse, ihr völlig fremde Welt ein. Laut den Veranstaltern beträgt der Eintrittspreis 9 Euro plus 1 Euro Energiezuschlag. Reservierung unter www.capitol-limburgerhof.com.

Um das Leben der Frau, die das für Kaffee bekannte Haus Dallmayr zum Erfolg führte, geht es in der Lesung von Lisa Graf in der Stadtbücherei Schifferstadt am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr. Karten kosten 10 Euro und sind unter 06235 925830 erhältlich.

Kleidung tauschen statt wegwerfen: Darum geht es bei der Kleidertauschparty am Freitag, 17. März, von 17 bis 19 Uhr im Schifferstadter Pfarrheim St. Jakobus.

Um „Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ geht es in einer Ausstellung im Schifferstadter Rathaus. Dort werden die Lebensleistungen von 23 Frauen vorgestellt. Die Vernissage findet am Montag, 27. März, um 18.30 Uhr statt.